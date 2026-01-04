Lagermedarbetare till Letsdeliverit
Letsdeliverit Sweden AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-01-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Letsdeliverit Sweden AB i Uppsala
Letsdeliverit är ett snabbväxande logistikföretag som arbetar med tredjepartslogistik (3PL) för e-handelsföretag. Verksamheten omfattar lagerhållning, orderhantering, plock, pack och distribution. Företaget befinner sig i en expansiv fas och söker nu fler medarbetare till lagret.
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med förekommande lageruppgifter, bland annat:
Plock och pack av kundorder
In- och utleveranser
Returhantering
Lagerpåfyllnad och inventering
Ordning och struktur i lagermiljön
Följa rutiner för kvalitet, säkerhet och effektivitet
Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande och tempot varierar beroende på volymer.Publiceringsdatum2026-01-04Kvalifikationer
Noggrann och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Truckkort
Erfarenhet av lager- eller ordersystem
Även personer utan tidigare erfarenhet uppmuntras att söka. Personlig lämplighet och arbetsvilja värderas högt.
Vi söker medarbetare för:
Tillsvidareanställning
Visstidsanställning
Behovsanställning vid arbetstoppar
Praktikplatser inom lager och logistik
Ange i din ansökan vilken anställningsform du är intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: rekrytering@letsdeliverit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsdeliverit Sweden AB
(org.nr 556531-9190) Jobbnummer
9668461