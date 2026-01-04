Lagermedarbetare till Letsdeliverit

Letsdeliverit Sweden AB / Lagerjobb / Uppsala
2026-01-04


Letsdeliverit är ett snabbväxande logistikföretag som arbetar med tredjepartslogistik (3PL) för e-handelsföretag. Verksamheten omfattar lagerhållning, orderhantering, plock, pack och distribution. Företaget befinner sig i en expansiv fas och söker nu fler medarbetare till lagret.
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med förekommande lageruppgifter, bland annat:
Plock och pack av kundorder
In- och utleveranser
Returhantering
Lagerpåfyllnad och inventering
Ordning och struktur i lagermiljön
Följa rutiner för kvalitet, säkerhet och effektivitet

Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande och tempot varierar beroende på volymer.

Publiceringsdatum
2026-01-04

Kvalifikationer
Noggrann och ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt
Svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Truckkort
Erfarenhet av lager- eller ordersystem

Även personer utan tidigare erfarenhet uppmuntras att söka. Personlig lämplighet och arbetsvilja värderas högt.
Vi söker medarbetare för:
Tillsvidareanställning
Visstidsanställning
Behovsanställning vid arbetstoppar
Praktikplatser inom lager och logistik

Ange i din ansökan vilken anställningsform du är intresserad av.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: rekrytering@letsdeliverit.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Letsdeliverit Sweden AB (org.nr 556531-9190)

Jobbnummer
9668461

