Lagermedarbetare till Clearlii
Clearlii AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clearlii AB i Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om Clearlii
Clearlii är ett växande bolag som präglas av ett högt tempo, tydliga mål och en stark laganda. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och söker nu en lagermedarbetare som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb. För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel, ansvarstagande och har hög arbetsmoral. Vi uppskattar engagemang, god samarbetsförmåga och glädje i vårt team och ser helst att du är tillgänglig för arbete omgående och har god datorvana. Tjänsten utgår från vårt kontor och lager i Sollentuna.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Plock och pack av varor
• In- och utleveranser
• Mottagning och registrering av gods
• Lagerhållning och inventering
• Säkerställa ordning och reda på lagret
• Övriga lagerrelaterade uppgifter vid behov
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
• Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
• Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
• Är flexibel och lösningsorienterad
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Körkort B
• Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett växande bolag
• Ett positivt och engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lager
Skicka din ansökan med CV, personligt brev samt löneanspråk till career@clearlii.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: career@clearlii.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clearlii AB
