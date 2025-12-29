Lagermedarbetare till Clearlii

Clearlii AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-12-29


Om Clearlii
Clearlii är ett växande bolag som präglas av ett högt tempo, tydliga mål och en stark laganda. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och söker nu en lagermedarbetare som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb. För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel, ansvarstagande och har hög arbetsmoral. Vi uppskattar engagemang, god samarbetsförmåga och glädje i vårt team och ser helst att du är tillgänglig för arbete omgående och har god datorvana. Tjänsten utgår från vårt kontor och lager i Sollentuna.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Plock och pack av varor
• In- och utleveranser
• Mottagning och registrering av gods
• Lagerhållning och inventering
• Säkerställa ordning och reda på lagret
• Övriga lagerrelaterade uppgifter vid behov
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
• Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
• Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
• Är flexibel och lösningsorienterad
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Körkort B
• Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett växande bolag
• Ett positivt och engagerat team
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och lager

Publiceringsdatum
2025-12-29

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, personligt brev samt löneanspråk till career@clearlii.com. Urval sker löpande, endast kompletta ansökningar behandlas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: career@clearlii.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clearlii AB (org.nr 556869-3898)

Jobbnummer
9664962

