Lagermedarbetare till Adexa
Adexa är en online-baserad försäljare av prisvärd köksutrustning, i första hand till restauranger. På Svedplan utanför Alingsås har Adexa Nordic kontorslokaler samt Skandinaviens största (5 000 kvadratmeter) lager med storköksutrustning med över 50 000 artiklar. 2024 omsatte företaget närmare 70 miljoner kronor och hade ett tiotal medarbetare. Adexa Nordic är sprunget ur det brittiska företaget Adexa Direct Limited, som ägnar sig åt snarlik verksamhet i Storbritannien. 2024 omsatte de 712 miljoner kronor.
Tjänstebeskrivning
Arbetet innefattar truckkörning i lager- och logistikmiljö där fokus ligger på säker och effektiv hantering av varor. I arbetsuppgifterna ingår att plocka och packa kundordrar samt säkerställa att rätt produkter och rätt mängd levereras. Arbetet kräver noggrannhet, struktur och ett högt kvalitetstänk för att upprätthålla en effektiv orderhantering och hög kundnöjdhet.
En viktig del av rollen är att ta emot inkommande leveranser. Detta innebär att lossa gods från lastbilar, kontrollera leveranser och placera varorna på rätt plats i lagret. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att lagret är organiserat och att varuflödet fungerar smidigt.
Du blir anställd som konsult till oss på NearYou men arbetar hos Adexa på Svedplan utanför Alingsås. Hos Adexa är arbetstiderna måndag till fredag, 07-16.Kvalifikationer
Vi söker en lagspelare som trivs med att samarbeta och som aktivt bidrar till arbetsgruppen genom att både erbjuda och efterfråga hjälp vid behov. Du är initiativtagande och engagerad i ditt arbete, med en vilja att kontinuerligt utveckla och effektivisera dina arbetsprocesser.
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare är du social och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du har god problemlösningsförmåga, är driven i ditt arbete och visar ett genuint engagemang för att nå både individuella och gemensamma mål.
En hjälpsam inställning och en vilja att stötta kollegor i det dagliga arbetet värderas högt. Arbetet innefattar tunga moment och kräver därför god fysisk förmåga.
Krav för tjänsten är:
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort A+B
• Tidigare truckvana
• Tidigare lagervana
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Ersättning
