Lagermedarbetare sökes till Aros Electronics!
Speed Group AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-11-10
Är du en noggrann och samarbetsvillig person? Letar du efter nästa steg i karriären? Se hit! Aros Electronics söker nu en driven medarbetare till deras lagerteam!
Om uppdraget
Som lagerarbetare på Speed arbetar du hos någon av våran externa kunder i en bra arbetsmiljö. Vi söker dig som kan börja arbeta omgående. Du som ansöker behöver vara flexibel på att kunna ta uppdrag i Göteborg med omnejd.
Arbetsuppgifter, exempel:
• Plockning av gods/varor
• Packning av gods/varor
• Returhantering
• Truckkörning, kan förekomma
Arbetet är förlagt på dagstid i Mölndal.
Om bolaget
Aros Electronics AB erbjuder lösningar för motorer och drivenheter. De utvecklar och producerar helt integrerade elektroniska lösningar, från design till färdig produkt, för kundunika industri- och fordonsapplikationer.
Deras erfarna designteam består inte bara av mycket kompetenta teknikexperter inom motordesign, motorstyrning, kraftelektronik, inbyggda system och mekatronik, utan också multidisciplinära skickliga applikationsingenjörer som kommer att följa projekten från konceptstadiet till efter produktionsstart.
Med egen produktion deltar Aros i hela cykeln från idé till färdig produkt. Deras huvudkontor och egen produktionsanläggning ligger i Mölndal, Sverige. De har även konstruktions- och produktionsavdelningar i Ulricehamn (Sverige), Italien och Kina för
både mekanik och elektronik. Detta ger full kontroll över hela konstruktionen och produktionen, vilket ger en bra grund för att utveckla de optimala lösningarna anpassade till deras kunders behov. Aros Electronics är en del av Vandewiele group.
Läs mer på www.aros.se
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet. ¨
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och flexibel. Det är en fördel om du har jobbat på lager tidigare, men din inställning och engagemang är viktigast!Kvalifikationer
• Att du är ansvarsfull, noggrann och flexibel
• God svenska i tal och skrift
• Körkort
Meriterande:
• Lagervana
• Trivs med att utföra fysiskt arbete
• Truckkort
• Datorvana
• Engelska
• Goda sociala och samarbetsegenskaper för att arbeta effektivt i team
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Så ansöker du
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20 minuter. Du behöver svarar på intervjun inom 48 timmar för att komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Om du blir aktuell för en andra intervju kommer du att bli kontaktad av vår rekryterare.
Vi återkopplar inte ytterligare till alla kandidater, utan kontaktar dig enbart om vi bedömer att din profil matchar vårt behov.
Urval sker löpande och platserna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag, så missa inte chansen att blir en del av vårt team på Speed - ansök redan idag via annonsens ansök-knapp!
Välkommen till Speed!
