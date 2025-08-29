Lagermedarbetare
2025-08-29
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Visa alla jobb hos Silverstone AB i Ljungby
Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I tjänsten som Lagermedarbetare kommer du att arbeta med:
• Plock, pack och montering av vårt materialhanteringssortiment
• Lossning av bilar
• Mottagning och kontroll av inleveranser
• Utleveranskontroller av produkter.
Det förekommer även en del administrativt arbete så vi ser gärna att du har datorvana.Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du är energisk och gillar fysiskt krävande arbete. Viktigt är att du är öppen och gillar lagarbete. Du behärskar svenska i tal och skrift då såväl intern som extern kommunikation kräver detta.
Som person så söker vi efter en positiv, noggrann, självgående, lösningsorienterad och prestigelös person som gillar att arbeta i lag och hjälpa sina kollegor och föra företaget framåt.
Truckkort och erfarenhet av lagerarbete och truckkörning är ett krav.
Vi erbjuder
Vi är ett företag som värnar om våra anställda och vi erbjuder en positiv och trivsam arbetsplats med högt i tak i ett etablerat företag.
Vi erbjuder tills vidare anställning, fast lön enl. Ö.K, kontinuerliga utbildningar, stort utrymme för rätt person att utveckla och förbättra. Vi uppmuntrar nytänkande och kreativitet.
I denna rekrytering sker intervjuer löpande.
Vänligen kontakta ansvarig kontaktperson för att söka tjänsten alternativt för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: tommy@silverstone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagermedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silverstone AB
(org.nr 556346-9310)
Gjuterigatan 10 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Tommy Andersson tommy@silverstone.se 0705086380, 0705086380 Jobbnummer
9481795