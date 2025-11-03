Lagermedarbetare - Södertälje
2025-11-03
Nu söker vi lagermedarbetare till vår kund i Södertälje! Hos vår kund kommer du att spela en nyckelroll i deras logistik verksamhet med fokus på plock och pack. Arbetet utförs i ett strukturerat skiftsystem som ger dig möjlighet att planera din vardag. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt order
Effektiv hantering av inkommande och utgående gods
Skanning och registrering för korrekt inventering
Samarbeta med teamet för att optimera logistiska flöden
Truckkörning vid behov
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Har körkort B och tillgång till bil
Har god förmåga att hantera stress med fokus på säkerhet
Meriterande:
Truckkort A1-4 och B1-4
Erfarenhet av order plock och packning
Vi erbjuder:
Start: Omgående
Arbetstider: Två skift
Möjlighet till direkt anställning hos kund
Lön: Enligt kollektivavtal
Ansök nu! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Urval och intervjuer sker löpande.
Om Miljonbemanning Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), http://www.miljonbemanning.se/ Arbetsplats
Miljonbemanning Kontakt
Rekryteringsavdelningen rekrytering@miljonbemanning.se Jobbnummer
9586830