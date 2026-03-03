Lagerhaus söker sommarpersonal!
2026-03-03
Lagerhaus framgång skapas av att alla medarbetare jobbar tillsammans mot vårt mål att bli den marknadsledande butikskedjan i Norden för inspirerande och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer. Vi söker därför medarbetare som är nyfikna, engagerade och kundfokuserade.
Som säljare befinner du dig alltid mitt i händelsernas centrum där du tillsammans med dina kollegor skapar en inspirerande och säljande butiksmiljö. Du brinner för våra produkter och vill vara med och bidra till vår vision "we create happy moments".
Du värnar om att alla Lagerhaus besökare möts av kunniga och tillgängliga säljare som älskar att träffa våra kunder och hjälpa dem att förnya och inreda sitt hem!
Genom din personlighet och professionalism i kundmötet skapar du nöjda kunder som återvänder till butiken.
- Vi söker dig med erfarenhet av säljarrollen gärna från detaljhandeln.
Meriterande om du tidigare arbetat med liknande sortiment som vårt och har erfarenhet av såväl personlig som mekanisk försäljning och ett öga för det visuella.
- Vi vill att du är mål- och resultatinriktad.
Meriterande om du t.ex. är van och grym på att värva nya medlemmar till kundklubb
- Vi förväntar oss att du är initiativrik och handlingskraftig. Hos oss arbetar du vissa pass ensam i butiken och vi letar efter dig som vet att du kan driva dig själv framåt och ser vad som behöver göras.
- Vi tror att du har lätt för att samarbeta och bygga relationer
Vi hoppas att du är en positiv person med energi, engagemang och glädje.

Publiceringsdatum2026-03-03

Anställningsvillkor
- Anställning: Tjänsten är en sommarvikariat anställning med placering i Sundsvall.
- Schema: Varierande arbetstider, innehåller arbete på kvällar och helger.
- Lön: Timlön enligt kollektivavtal
- Start: 2026-06-22
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte på att skicka iväg en ansökan redan nu.
Lagerhaus erbjuder
inspirerande, prisvärda och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer.
Genom våra ledord "We create Happy Moments" vill Lagerhaus med vårt
sortiment bidra till ökad glädje i livets alla ögonblick.
Den första butiken
öppnades i Göteborg 1996 och idag drivs över 50 butiker i Sverige och Norge
samt nordisk e-handel. Huvudkontoret ligger i Göteborg och majoritetsägare är
