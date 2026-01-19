Lagerarbetare till våra Kunder
2026-01-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Är du på jakt efter ett jobb som ständigt bjuder på nya utmaningar och som dessutom kontinuerligt utmanar dina kunskaper? Då kan det här vara din nästa utmaning! Just nu söker vi på Stafflink dig som vill ta dig an ett uppdrag som lagerarbetare hos en välkänd kund inom logistikbranschen . Vill du vara med på vår kunds resa? Välkommen med din ansökan till oss på Stafflink!
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos vår kund kommer du arbeta med att plocka och packa varor samt sortera och placera varor till rätt del av lagret. Ditt arbete är avgörande för att vår kund ska kunna leverera högkvalitativa produkter till sina kunder i tid. Det är ett fysiskt jobb som sker i högt tempo och du jobbar tillsammans med sociala och trevliga kollegor.
Du kommer till exempel att:
packa och plocka varor
packa ordrar
sortera och placera varor
Lossning av varor
köra truck
Arbetet är förlagt på vardagar, där både dag- och kvällstid kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
