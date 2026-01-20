Lagerarbetare till Staffanstorp
Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Staffanstorp Visa alla lagerjobb i Staffanstorp
2026-01-20
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logent Bemanning AB i Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som lagermedarbetare i Staffanstorp. Som lagermedarbetare är din huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med plock och pack av delar och komponenter. I denna roll kommer du främst hantera småplock med hjälp av en plockvagn.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag där du kommer att 2-skift.
Du kanske arbetar i en lagerverksamhet idag och känner dig redo för nya utmaningar.
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare ska du vara ansvarstagande, självständig och flexibel. Vidare ser vi även att du att du har en god arbetsmoral och känsla för kvalitet. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och inte är rädd för att ta i.
Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är ordningsam, håller tider och tycker att den höga pulsen på ett lager är stimulerande.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Med start omgående.
Krav:
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort (främst A1)
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6487087-1798173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Logistikvägen 1 (visa karta
)
245 43 STAFFANSTORP Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9694316