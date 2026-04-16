Lagerarbetare (Sommarjobb) Söderort V24 -V36
JKT Bemanning AB / Lagerjobb / Sundbyberg
2026-04-16
JKT Bemanning är ett litet mindre bemanningsföretag med säte i Stockholm.
Vi söker nu dig till ett sommarjobb som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor.
Arbetet är på ett kyllager hos ett stort företag i södra stockholm, kunden är verksam inom livsmedelsindustin.
Om jobbet:
Arbetsplatsen ligger i fräscha lokaler i Jordbro ca 5 min gångavstånd till pendeln.
Arbetstider 06:30-16:00 mellan vecka 24-36. (Skriv i din ansökan om du kan jobba under hela perioden eller bara delar av den).
Lön ligger på 170kr/h + sem
Du kommer stå på ett löpande band och hantera styckesdetaljer från tex gris, bog, skinka, kamben mm.
Jobbet är enformigt och monotont, samt tungt!! Således kärvs hyfsat god fysik för att klara av det. (Träningsverk efter första dagarna kan uppstå).
Svenska eller engelska i tal och skrift är ett krav då du måste genomgå en utbildning för att få hantera livsmedel.
Att arbeta hos oss innebär att du som person kan få möjlighet att jobba hos flera olika företag. Trivs du hos en kund och gör ett bra jobb så är det troligt att du blir rekryterad av kunden.
Tjänsterna tillsätts löpande och det finns möjlighet att jobba heltid eller under hela sommaren.
Vi är anslutna till Almega så kollektivavtal finns. Skriv Rubrik på Ansökan "Sommarjobb Lager"
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Mvh/ JKT Bemanning AB
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: lager@jktbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Lager".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKT Bemanning AB
(org.nr 556842-2546)
Kyrkogatan 1
)
172 31 SUNDBYBERG
