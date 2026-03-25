Lagerarbetare sökes till Boets Bildemontering AB
2026-03-25
För vår fortsatta tillväxt söker vi nu en lagerarbetare till vår nydelsavdelning. Du ska vara serviceinriktad, stresstålig, ordningsam och ha god datavana.
Hur ser en vanlig dag ut i Boet?
Du och dina kollegor tar emot inleveranser av nya reservdelar. Det kommer vanligtvis 1-2 leveranser om dagen.
Du kollar att alla delar är okej och att det är rätt antal som kommit. Sedan läggs dom upp på lagerhyllan. Ibland kommer det nya reservdelar som vi aldrig haft, då hjälper du till med fotografering av dessa.
Stor del av jobbet handlar om att ha ordning och reda, att alltid ligga i fas så att dina kollegor på försäljningssidan kan sälja dom reservdelar vi erbjuder.
Vi hoppas och tror att ni vill bli en del av vårt team.
Vi har inga krav på utbildningar men en merit är om du har truckkort och haft en liknande tjänst.
Boetsbildemontering är ett företag som jobbar med att återanvända begagnade reservdelar. Vi har som mål att ta tillvara på så mycket som möjligt av dom fordon vi demonterar.
Sedan starten 2010 har vi vuxit med ca 30% per år, och idag omsätter Boets Bildemontering över 45 miljoner kronor. Vår anläggning på närmare 70 000 kvadratmeter ligger i Boet, mellan Ödeshög och Tranås. Vi är idag 25 medarbetare.
Boets Bildemontering är en komplett leverantör av nya och begagnade bildelar, och en av Sveriges snabbast växande bildemontering. Vi säljer bildelar till företag och privatpersoner över hela Sverige och till viss del på export.
Varmt välkomna med eran ansökan vi kommer intervjua löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: oscar@boetsbildemontering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nydelsavdelning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boets Bildemontering AB
(org.nr 556770-3565), http://boetsbildemontering.se
Boet Ugglehult (visa karta
)
599 92 ÖDESHÖG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9817975