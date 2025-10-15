Lagerarbetare Heltid
Professional Parts Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Parts Sweden AB i Stockholm
Vi söker en engagerad och ansvarstagande lagerarbetare till vårt team. Du kommer att arbeta i en viktig funktion där noggrannhet, tempo och samarbete står i fokus. Tjänsten är på heltid och innebär varierande arbetsuppgifter inom lagerhantering.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Ta emot, registrera och kontrollera inkommande varor
Säkerställa att varorna hanteras på ett effektivt och korrekt sätt
Utföra materialpåfyllning och övriga lagerrelaterade uppgifter
Samarbeta med kollegor för att upprätthålla ordning och struktur i lagret.Kvalifikationer
Erfarenhet av lager- eller industriarbete är meriterande.
Truckkort och vana av truckkörning är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Datorvana, gärna erfarenhet av lager- eller affärssystem
Självständig, noggrann och strukturerad med god samarbetsförmåga.
Arbetsmiljö och förväntningar:
Arbetet är fysiskt krävande och innefattar tunga lyft. Du behöver därför ha god fysik och vara bekväm med ett aktivt arbete. Vi söker dig som är flexibel och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag.Om företaget
Professional Parts Sweden AB är en ledande leverantör av bilreservdelar med särskilt fokus på Volvo och Saab. Vi är en del av Indutrade AB, en internationell teknik- och industrikoncern. Vårt huvudkontor är beläget i Norsborg, Stockholm.
Vi ser fram emot din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: mzamora@proparts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Parts Sweden AB
(org.nr 556638-3971) Jobbnummer
9558014