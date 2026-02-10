Lagerarbetare för extrajobb i Jönköping
2026-02-10
Sugen på ett extrajobb där stegräknaren får jobba och dagarna går fort? Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Jönköping. Här plockar och packar du ordrar, håller hyllorna i schack och ser till att allt flyter på som det ska
Ingen erfarenhet? Lugn! Vi lär dig allt du behöver på plats. Det viktigaste är att du kommer med bra energi, är pålitlig och inte rädd för att ta i när det behövs.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - perfekt vid sidan av plugg eller annat jobb
Ett skönt gäng som både skrattar och får saker gjorda
Ett aktivt extrajobb där du får både motion och lön
Vi söker dig som:
Är punktlig, noggrann och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete (gymkort? valfritt )
Kan börja snart
Pratar svenska eller engelska
Känns detta som din grej? Sök redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Social attitude AB (org.nr 559172-4397)
