Lagerarbetare
Mårdskog & Lindkvist Aktiebolag / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-08-05
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Mårdskog & Lindkvist AB, Jönköping
Mårdskog & Lindkvist AB söker drivna och noggranna lagerarbetare/truckförare till vårt
lager i Jönköping.
Vi är en restauranggrossist i Sydsverige med lager i Norrköping, Jönköping och Kalmar.
Med över 8 000 artiklar levererar vi varor till restauranger, storkök och gatukök med hög
service och leveranssäkerhet.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
• Orderplock med truck
• Packning av varor utifrån plocklista
• Arbete på kolonial-, frys- eller frukt- och grönt avdelningen
• Självständigt arbete i högt tempo
Vi söker dig som
• Har truckkort A1–A4
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
• Ha en positiv inställningAnställningsvillkor
• Säsongsanställning: september – December 80% kvällstid
• Extra Arbete: Finns möjlighet för extra arbete kvällar för studenter
• Möjlighet till förlängning för rätt kandidat.
• Lön enligt kollektivavtal
Ansökan: Skicka till kvallsansvarig.jkp@mardskog.se
Frågor besvaras på mail kvallsansvarig.jkp@mardskog.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: kvallsansvarig.jkp@mardskog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mårdskog & Lindkvist Aktiebolag
(org.nr 556080-6449)
Grossistgatan 9 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Mårdskog & Lindkvist AB Jobbnummer
10022404