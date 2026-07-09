Lagerarbetare
Madlady AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-09
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OM ROLLEN:
Vi letar förstärkning till vårt lager och vi behöver dig för att få flödet av verksamheten att fungera. Du kommer att hantera inkomna beställningar som ska plockas, packas och skickas. Du ska även hantera inkomna returer samt inleveranser från leverantörer.
DU KOMMER ATT:
Plocka och packa ordrar.
Ta emot och packa upp leveranser från leverantörer.
Hantera returer och byten.
Hålla ordning på lagret.
DEN VI SÖKER:
Du är en person med noggrannhet ut i fingerspetsarna.
Du ska vara pigg och kunna arbeta i rask takt utan att kompromissa på kvalitet.
Vara stresstålig.
Ha god analytisk förmåga och vara driven av resultat.
Tidigare erfarenhet inom lager och packning är meriterande men inget krav. Attityd och hunger går före erfarenhet!
Omfattning: Heltid
Ersättning: Baseras efter kvalifikationer
Placering: Malmö
Sista dag att ansöka: Löpande ansökningar
Så ansöker du: Maila till jobb@madlady.com
med ditt CV och personligt brev och besvara frågan "Vad betyder nogrannhet för dig och på vilket sätt är du noggrann?". Kandidater som ej besvarar frågan kommer ej bli kontaktade vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: jobb@madlady.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Madlady AB
(org.nr 556936-4796)
Olsgårdsgatan 11 (visa karta
)
215 79 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Madlady Jobbnummer
9998218