Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-03-31


Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, lagerarbetare för heltidsarbete i Göteborg. Det här är en roll för dig som vill arbeta i en dynamisk miljö där tempo, struktur och samarbete är en naturlig del av vardagen.

Du blir en del av ett team där alla bidrar till att logistiken fungerar smidigt och där din insats gör skillnad i det dagliga arbetet.

ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:

Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Hantering och sortering av gods
Lagerhållning och inventering
Bidra till ordning och struktur på lagret

KvalifikationerVi söker dig som:

Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
Är noggrann och ansvarstagande
Har en positiv inställning och samarbetar väl med andra
Är flexibel och vill bidra där det behövs

Tidigare erfarenhet är inte ett krav - vi lägger stor vikt vid din inställning och arbetsvilja.

Meriterande

Erfarenhet av lagerarbete
Truckkort
Vana av lager- eller logistiksystem

Om anställningen

Heltid
Arbetstider kan variera
Placering i Göteborg

Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9829027

