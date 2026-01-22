Lageransvarig Vikariat Ravema
2026-01-22
Ravema är en ledande leverantör av lösningar, produkter och tjänster till nordisk tillverkningsindustri. Med ett starkt fokus på kvalitet, teknik och långsiktighet erbjuder vi helhetslösningar inom maskiner, automation och eftermarknad. Hos oss får du arbeta i en framtidsinriktad organisation med hög teknisk kompetens och ett stort kundfokus.
Vi söker nu en strukturerad och initiativtagande lageransvarig till vår anläggning i Värnamo. Du blir en nyckelperson som kommer ansvara för att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde av varor - från inleverans till utleverans.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
- Mottagning och kontroll av inkommande gods
- Lasta och lossa med truck (A- och B-behörighet krävs)
- Plock, packning och utskick av varor
- Ansvar för lagerhållning, struktur och inventering
- Arbete i affärssystem (IFS)Kvalifikationer
- Truckkort A och B
- Tidigare ansvar för lager
- God datorvana, gärna i affärssystem (IFS är meriterande)
- Svenska i tal och skrift
- Ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
- Erfarenhet från teknik- eller industribransch
- B-körkort
Tjänsten är en inhyrning fram till sommaren med ev. möjlighet till förlängning.
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
