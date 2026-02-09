Lageransvarig till mekanisk verkstad
2026-02-09
Vi söker nu en lager ansvarig till en av våra kunder i Eslöv.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med och ansvara för lager, logistik, in- och utgående leveranser och registrera dessa i MPS-system Monitor.
Vid behov blir du även ett stöd på monterings avdelningen där lättare kap och montering ingår
Även utkörning av material kan förekomma så B-körkort är ett krav.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har arbetat med in- och utgående leveranser/frakter och du har vana av att jobba i Monitor.
Du är noggrann och van att planera ditt arbete utifrån schema.
Du har hög social kompetens och har inget emot att ta kontakt med kunder respektive leverantörer.
Allmän verkstadsvara och händighet vid montering
Truckkort A och B
Som person är du ordningsam, strukturerad och noggrann. Du trivs att arbeta när det är mycket att göra i ett tidvis högt tempo.
Information och kontakt
Arbetet är måndag-fredag dagtid.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat lämplig kandidat.
För mer information eller frågor kontakta Johan Persson, 046-540 85 93
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
