Lageradministratör-(konsultuppdrag)
2025-09-23
Din roll
Vi söker en noggrann och serviceinriktad administratör inom logistik till ett konsultuppdrag hos en större offentlig verksamhet. Du blir en del av ett litet, sammansvetsat team som ansvarar för lager och reservdelar och ser till att rätt material finns på plats när verksamheten behöver det.
Ditt ansvar
Hantera inkommande och utgående order i lagersystemet. Utföra lagerförflyttningar och relaterade uppdateringar i ERP (Agresso/Unit4). Fakturahantering och ekonomiadministration kopplat till lagerflöden i Agresso. Mottagning av material och reservdelar samt enklare fysisk hantering vid behov. Medverka i årlig inventering - både praktiskt i lagret och i systemet. Säkerställa korrekta lagersaldon, spårbarhet och god datakvalitet. Samarbeta nära förvaltare, beställare och övriga interna intressenter.
Kvalifikationer
Erfarenhet av order- och lageradministration i verksamhets- eller reservdelsflöden. Praktisk vana av ERP-system, gärna Agresso/Unit4 (lager, faktura, kontering). God system- och siffervana (t.ex. uppföljning, avstämning, inventeringslistor). Svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska. Strukturerad, noggrann och ansvarstagande - trivs både i team och självständigt. Förmåga och vilja att vid behov bistå med enklare fysisk hantering i lagret.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från offentlig verksamhet eller större teknisk/industriell organisation. Dokumenterad vana av Agresso/Unit4 inom lager och ekonomi. Inventeringsarbete och förbättring av lagerprocesser/datakvalitet. Erfarenhet av reservdelsflöden eller tekniska material.
Placering
Uppdraget utförs på plats i södra Stockholm på kundens lager. Begränsat distansarbete kan förekomma utifrån behov.
Tidplan och omfattning
Start: 1 december 2025 Slut: 1 december 2026 Omfattning: ca 39 timmar/vecka (heltid) Option: möjlighet till förlängning 1 år på oförändrade villkor
