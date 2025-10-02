Lageradministratör
2025-10-02
Vi på Future People söker en Lageradministratör till myndighet i Enskede. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställd på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet inom trafiksektorn som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar i Stockholm stad. Det här är en myndighet med ett stort engagemang och stolthet över deras viktiga samhällsuppdrag. Du som konsult kommer få vara med på en viktig resa och tillsammans med myndighetens medarbetare få vara med och bidra till en bättre vardag för invånarna i Stockholms stad.
Administratör till logistikgruppen i Enskede
Vill du arbeta i en grupp med stort ansvar för lager, reservdelar och materialflöden som säkerställer att kollektivtrafiken fungerar smidigt? Vi söker nu en administratör till logistikgruppen i Enskede.
Om gruppen
Logistikgruppen består av fyra medarbetare som tillsammans driver lagret. Här hanteras reservdelar och material för framtida behov och man samarbetar tätt med olika delar av organisationen. Gruppen ansvarar för beställningar, inleveranser, lagersaldon och årliga inventeringar, samt stöttar verksamheten i frågor som rör reservdelsförsörjning.
Om rollen
Som administratör i logistikgruppen kommer du att:
Hantera order in och ut från lagret
Sköta lagerförflyttningar och administration i systemet Agresso
Hantera fakturor och liknande ekonomiarbete i Agresso
Vid behov ta emot förvaltare av reservdelar och material
Vara delaktig både praktiskt och administrativt vid årlig inventering
Placeringen är i Enskede.
Krav för tjänsten:
Minst 5 års erfarenhet av administrationsarbete inom logistik, med kund- och leverantörskontakter
Minst 5 års erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet från minst 5 tidigare uppdrag med att ta fram rutiner, regler och processer inom lagerverksamhet
Meriterande:
Truckkort
Minst 3 års erfarenhet av Agresso eller likvärdigt lagersystem
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras. Personliga egenskaper och arbetsmiljö Vi har ett gediget samarbete med myndigheten idag och har konsulter på plats på flera avdelningar. Arbetsplatsen präglas av en välkomnade miljö där du som konsult har goda möjligheter att utvecklas och växa inom organisationen. Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 1/12-2026 med möjlighet till förlängning
Start: 1/12-2025
Sista ansökningsdagen: 6/10-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
