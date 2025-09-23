Lageradministratör
Poolia söker nu en erfaren Lageradministratör till kund som arbetar med trafik- och infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Uppdraget är ett konsultuppdrag på minst ett år med anställning hos Poolia och start den 1 december 2025. Du blir en del av logistikgruppen i Enskede som består av fyra medarbetare idag och som hanterar reservdelar och material för kollektivtrafiken.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer bland annat hantera följande arbetsuppgifter dagligen:
• Hantera in- och utgående order
• Utföra lagerförflyttningar och liknande arbete i systemet Agresso
• Hantera fakturor och andra ekonomiska uppgifter
• Ta emot förvaltare av reservdelar och material på lagret vid behov
• Delta i årlig inventering, både praktiskt på lagret och administrativt
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års erfarenhet av administrationsarbete inom logistik med kund- och leverantörskontakter samt minst 5 års erfarenhet av lagerarbete
• Dokumenterad erfarenhet från flertalet uppdrag där du arbetat med att ta fram rutiner, regler och processer för lagerverksamhet
Meriterande:
• Minst 3 års erfarenhet av IT-systemet Agresso eller likvärdigt lagersystem
• Truckkort
Som person är du en teamspelare, tekniskt intresserad och har förmåga att skapa och hålla god struktur i ditt arbete. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har god datorvana, inklusive Office-paketet.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
