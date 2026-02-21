Lager- och terminalarbetare Heltid, tillsvidare
I rollen som lager- och terminalarbetare kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager och terminal, såsom:
Godsmottagning och utleveranser
Plock och pack
Lastning och lossning
Orderhantering
Säkerställa ordning, struktur och god arbetsmiljö, inspektioner av material.
Arbetet sker i ett högt tempo där noggrannhet och samarbete är viktigt.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet av lager- eller terminalarbete är meriterande
(Vi har märkt att rysktalande har ökat inom bygg branchen och många kunder talar detta)
Truckkort är meriterande men inget krav om inte annat anges.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Lön: Fast
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: Nikolai.patora@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Rope Solutions AB
