Lager-/förrådsarbetare till Trollhättan
Coor Service Management AB / Lagerjobb / Trollhättan Visa alla lagerjobb i Trollhättan
2025-12-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad och ansvarstagande person med ett genuint intresse att ge god service? Då kan rollen som lager-/förrådsarbetare hos våran kund vara ett spännande jobb för dig! Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är en stabil arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär med en balans i vardagslivet. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Mottagning av inkommande gods
- Plockning och packning av material enligt order
- Inventering och lagerhållning
- Beställa emballage
- Säkerställa ordning och reda i förråd och lager
- Samarbete med andra avdelningar för att optimera flöden
Vem är du?
Du trivs med kundkontakt är strukturerad och metodisk. Du är noggrann, ordningsam,flexibel och en pålitlig lagspelare. Du gillar utveckling och förändring, prioriterar och tar ansvar för säkerställa att material och produkter hanteras säkert och effektivt sätt. Tillsammans vill vi skapa en dynamisk arbetsplats där arbetsglädje och teamanda är i fokus.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
- Truckkort B1
- B-Körkort
- God svenska i tal och skrift
Meriterande om du även har:
- Erfarenhet av truckhantering
- Erfarenhet av SAP
- God fysik då arbetet innebär viss fysisk belastning
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
-
- Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Dagtid, Skiftform kan förekomma
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Jonathan.Sandblom@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Sverige Jobbnummer
9634359