Lager och montering
Vill du arbeta praktiskt i en teknisk miljö där lager, montering och kvalitet går hand i hand?
Vi söker nu en medarbetare till vår verksamhet inom lager och montering som vill bli en viktig del av vårt team.

Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta både på lager och med montering.
Dina arbetsuppgifter varierar mellan att hantera in- och utleveranser, plocka och packa varor samt att montera produkter enligt instruktioner.
Arbetet är förlagt på dagtid och utgår från vår verksamhet i Länna.
Lagerarbete såsom plock, pack och godshantering, In- och utleveranser, montering av produkter, kvalitetskontroller och enklare dokumentation.
Vi söker dig som
Har gått gymnasium med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna
Har erfarenhet av lagerarbete och/eller montering
Är noggrann, ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
God datakunskap och erfarenhet av att arbeta i de program som ingår i Microsoft Office, erfarenhet från nShift fraktportal är meriterande
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
B-körkort
Truckkort och heta arbeten är meriterande
Vi erbjuder
En varierad och praktisk roll i ett stabilt företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: jobb@sikama.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager och montering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sikama Aktiebolag
(org.nr 556581-7797)
Speditionsvägen 17 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Åberg jobb@sikama.se Jobbnummer
9940746