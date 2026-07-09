Lager / Logistik
Scanflex Medical Aktiebolag / Lagerjobb / Täby Visa alla lagerjobb i Täby
2026-07-09
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Scanflex Medical är en välkänd leverantör av personlig strålskyddsutrustning för sjukvården. Vi utvecklar och tillverkar strålskyddsplagg. Tillverkningen sker i vår ateljé i Arninge, Täby, sedan 1976.
Vi söker snarast en person som har erfarenhet av logistik, lager och tillverkning. Vissa administrativa uppgifter kommer du också att handha. Vi erbjuder många olika dagliga arbetsuppgifter efter inledande handledning. Såsom person är du ansvarsfull, noggrann, stresstålig, fysiskt stark eftersom tunga lyft förekommer. Du arbetar strukturerat, självständigt och snabbt; har blick för vad som behöver göras och tar egna initiativ.
Vi är en härlig grupp människor där några tillverkar strålskyddsplagg och andra säljer dessa och många andra produkter inom radiologi.
Låter det spännande som ett jobb för dig, så skicka din ansökan till: jobb@scanflex.se
För mer information, ring Ola på 08-544 909 61. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Även brev
E-post: jobb@scanflex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager / Logistik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scanflex Medical Aktiebolag
(org.nr 556319-6533), http://www.scanflex.se
Tumstocksvägen 9 A (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scanflex Medical AB Kontakt
Produktionschef
Ola Frejd jobb@scanflex.se 08-54490961 Jobbnummer
9997728