Lager arbetare

2025-10-02
Gloryway Trading Imp & Exp AB är ett grossistföretag som importerar och säljer asiatiska livsmedel och närbesläktade produkter. Våra kunder är främst restauranger och asiatiska butiker runt om i Sverige.Vi söker lagerarbetare på vårt livsmedelslager i Hisingsbacka Göteborg. din huvudsakliga arbetsuppgift är order plockning och lager hantering. har erfarenhet inom hantering av livsmedels.har bra fysisk styrkahar bra kommunikation med sin arbetsgrupphar truckkort är meriterande. kan Svenska och Kinesiska är meriterande. Så ansöker du
