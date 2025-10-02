Lager arbetare

Gloryway Trading Imp. & Exp. AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-10-02


Gloryway Trading Imp & Exp AB är ett grossistföretag som importerar och säljer asiatiska livsmedel och närbesläktade produkter. Våra kunder är främst restauranger och asiatiska butiker runt om i Sverige.Vi söker lagerarbetare på vårt livsmedelslager i Hisingsbacka Göteborg. din huvudsakliga arbetsuppgift är order plockning och lager hantering. har erfarenhet inom hantering av livsmedels.har bra fysisk styrkahar bra kommunikation med sin arbetsgrupphar truckkort är meriterande. kan Svenska och Kinesiska är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@gloryway.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gloryway Trading Imp. & Exp. AB (org.nr 556725-3439)
Tagenevägen 3 (visa karta)
422 43  HISINGS BACKA

Arbetsplats
Gloryway Trading Imp. & Exp. AB

Jobbnummer
9537698

