Laboratorieingenjör till Gryaab AB
2025-10-17
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för ett renare hav? Då är tjänsten som laboratorieingenjör hos oss något för dig! Som laboratorieingenjör ansvarar du för att i nära samarbete med gruppchef och 13 kompetenta och drivna medarbetare i teamet säkerställa anläggningens funktion så att önskat reningsresultat kan uppnås.
Vi söker nu laboratorieingenjör med ett genuint kvalitets och miljöintresse som vill arbeta med analyser och provtagning av avloppsvatten, slam och andra media som ett led i att minska avloppsvattnets påverkan på miljön.
I din roll som Laboratorieingenjör på Gryaab ingår du i ett team som gillar att ligga i framkant, är kvalitetsmedvetna och som är måna om att ha roligt tillsammans. Laboratoriet ingår i Gryaabs produktionsavdelning som ansvarar och driver reningsverkets processer och anläggningar. Den dagliga kontrollen av reningsprocesser och processinstrument utförs i enlighet med vårt prov och analysprogram och i nära kontakt med process- och driftplaneringsgrupperna.
Förutom analyser, som utförs på vårt moderna och öppna laboratorium, är daglig provtagning på anläggningen tillsammans med underhåll och kalibrering av utrustning och instrument centrala delar i rollen. Dokumentation sker främst i vårt LIMS-system LABVANTAGE EXPRESS och riskbedömningar görs i kemikaliehanteringssystemet Ecoonline.
För att säkerställa vatten och slamkvalitén arbetar vi med provtagning och analys genom hela kedjan, från att avloppsvattnet kommer in till Gryaab till dess att det är tillräckligt rent att släppas ut i Göta Älv, samt att vårt slam kontrolleras för att klara kraven i REVAQ. Arbetet bedrivs med bland annat våtkemiska analyser, fotometri, Discrete analysator, titrering, förbränning mm. En del av analyserna utförs med hjälp av analysrobotar.
Gryaab går en mycket spännande framtid till mötes där cirkularitet och affärsmässighet står i centrum. Laboratoriet är sedan ett år ackrediterat och certifierat enligt ISO 17025 där du som laboratorieingenjör blir en del i vår fortsatta kvalitetsutveckling och verksamhetens arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från minst treårig universitets- eller högskoleutbildning med inriktningen kemi eller liknande. Vi vill att du har 1-2 års erfarenhet av laboratorieanalysarbete inom VA, erfarenhet av provtagning och har kännedom av att arbeta på ett ackrediterat laboratorium. Erfarenhet av LIMS- och kvalitetssystem och erfarenhet av ISO 17025 anses meriterande.
Vi ser gärna att du ha god systemvana då vi hantera flera olika system, både labb, analysspecifika och administrativa. Då tjänsten innehåller administrativa uppgifter samt att både svenskt och engelskt fackspråk används, ser vi att du kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift i dessa språk.
Vi förutsätter att du är noggrann i ditt arbete då vi arbetar på en hög detaljnivå och förväntas hålla god kvalité på de resultat som rapporteras. För att bli framgångsrik i rollen som laboratorieingenjör ser vi också att du är produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
På laboratoriet roterar vi mellan olika arbetsuppgifter flera gånger per år vilket betyder att vi arbetar i hela labbet. Det krävs därför ett nära samarbete med dina kollegor för att klara av de olika arbetsuppgifterna. Vi lägger därför stor vikt vid att du trivs med att samarbeta och har goda erfarenheter av detta. Arbetet är varierande och att arbeta inom en driftverksamhet kräver en hög grad av flexibilitet hos dig och att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 130 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
