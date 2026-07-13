Laboratorieingenjör
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av framtidens diagnostiska produkter? Har du erfarenhet av laboratoriearbete inom GMP och trivs i en koordinerande roll med fokus på kvalitet?
Nu söker vi på Randstad en driven och strukturerad labbingenjör för ett konsultuppdrag på 6 månader hos vår kund IDL Diagnostics. Tjänsten är på deltid (60 %, motsvarande ca 3 dagar i veckan) med start i slutet av augusti eller början av september.
Om uppdraget och IDL Diagnostics
Som labbingenjör hos IDL Diagnostics kliver du in i en dynamisk miljö där innovation möter strikta kvalitetskrav. IDL Diagnostics utvecklar och producerar diagnostiska produkter och snabbtester, med ett särskilt fokus på Point of Care (POC).
Att vara konsult hos Randstad
Att arbeta som konsult via Randstad är en fantastisk möjlighet att bredda ditt nätverk, samla värdefull erfarenhet och kickstarta eller vidareutveckla din karriär inom industrin. Som konsult hos oss är du anställd av Randstad men utför ditt dagliga arbete ute hos vår kund. Du får en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling, och du omfattas självklart av kollektivavtal, marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Ansvarsområden
Genomföra laboratoriearbete och analyser enligt gällande regelverk för medicintekniska produkter (IVDR).
Säkerställa att laborationer och tester genomförs effektivt och levereras inom uppsatta deadlines.
Skriva och sammanställa protokoll samt rapporter på ett noggrant och regulatoriskt korrekt sätt.
Arbeta fokuserat med Point of Care-produkter och snabbtester.Kvalifikationer
Utbildning: 3-årig högskole- eller universitetsutbildning (kandidatexamen) inom biomedicin, bioteknik eller motsvarande relevant område.
Erfarenhet: 2–3 års praktisk erfarenhet från arbete inom industrin.
Kvalitetssystem: Erfarenhet av laboratoriearbete under kvalitetsledningssystem som GMP eller ISO.
Språk: Mycket goda kunskaper i engelska.
IT-verktyg: Goda kunskaper i Office-paketet.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete specifikt med diagnostiska produkter.
Erfarenhet inom Point of Care (POC) lateral flow-tester.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst. Som person bör du vara flexibel, noggrann, ha god kommunikationsförmåga samt vara nyfiken, målmedveten och strukturerad. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Vidare så ser vi gärna att du är metodisk samt initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/872d2fe3-c3da-4b99-bded-44c21cb7b143
168 67 BROMMA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10001482