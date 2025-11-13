Laboratoriechef (vikariat)
2025-11-13
Som en del av Lactalis Group erbjuder Skånemejerier nu möjligheten att arbeta inom världens största mejerikoncern. På Malmö Mejeri har vi 240 anställda och mejeriet är utgångspunkten för all distribution av färskvaror inom Skånemejerier. Vi befinner oss i en spännande tid av transformation och nu letar vi efter vår nya laboratoriechef! Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Laboratoriet ansvarar för att ta samtliga av mejeriets mikrobiologiska, kemiska och sensoriska analyser på färdig produkt. Teamet består av en laboratoriekoordinator, laboratoriespecialist, mikrobiologisklaborant och tio laboratorietekniker som arbetar kontinuerligt tvåskift samt under helgen. I rollen ingår bland annat:
Ansvar för provtagning och analyser enligt interna och externa krav och riktlinjer
Att säkerställa arbetet på laboratoriet genom att följa upp referensproverna, utveckla och följa upp kalibrering, verifiering och validering av utrustning och arbetsmetoder
Att säkerställa att varje produkt uppfyller kvalitets- och miljöstandarder
Miljö/Arbetsmiljö- och personalansvar
Utveckla ständiga förbättringar Kvalifikationer
Erfarenhet: 4-5 år i laboratorium eller motsvarande
Kunskap om biologi/mikrobiologi, kemi, statistik, datorverktyg, kommunikation
Erfarenhet av organisation, planering, kvalitetskontroll, kontorssystem, linjehantering, mejerivetenskap, kontroll- och analysteknik
Rollen rapporterar till Quality Plant Manager och laboratoriechefen ingår även i mejeriets ledningsgrupp. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning gärna inom kemi / mikrobiologi / mejeri och har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom livsmedelsbranschen. Vi vill också att du har gedigna kunskaper i mikrobiologi, analysutrustning och kalibrering av laboratorieutrustning samt erfarenhet av att leda och motivera medarbetare. Du har förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter under press och kan snabbt prioritera om, vid behov. Vidare ser vi gärna att du är noggrann, analytisk och lösningsorienterad.
Då en hel del kommunikation sker på engelska är det viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på såväl engelska som svenska obehindrat. Det underlättar även om du har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
Vad erbjuder företaget dig?
Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.Om företaget
Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. Vi har fyra anläggningar i södra Sverige och på vår största anläggning i Malmö tillverkas de flesta av våra färskvaror. Här finns hela kedjan under ett och samma tak, från råvarumottagning till leverans ut till kund.
Hållbarhet är kärnan i Skånemejeriers verksamhet och visionen är att bli Sveriges mest hållbara mejeri.
Våra värdeord
Skånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.
Information och ansökanDin skriftliga ansökan, CV samt personligt brev, vill vi ha så snart som möjligt eftersom vi arbetar löpande med urvalet. Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Jönsson, Quality Manager henrik.jonsson@skanemejerier.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Susanna Jansson, HR Business Plan via susanna.jansson@skanemejerier.se
• --------------------------------------------------------------------------------- På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol och drogtester. Ersättning
