Laboratorieassistent till kund i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Biomedicinjobb / Umeå
2026-03-03
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) - vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Som laboratorieassistent arbetar du tillsammans med dina kollegor på laboratoriet som är beläget i Umeå. Du kommer arbeta med att stötta och självständigt utföra laborativa uppgifter enligt beprövade metoder. Andra uppgifter såsom kvalitetsdokumentation, granskning och analyser tillkommer också i tjänsten. Arbetsuppgifterna utförs på laboratoriebänk parallellt med kvalificerade maskiner.
Du kommer att anställas som konsult via oss på Clockwork och uppdraget väntas starta omgående och sträcker sig i första hand fram till årsskiftet. Du erbjuds en anställning på heltid och arbetstiderna är förlagda till vardagar under kontorstid. Profil
Vi tror att du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning inom life science som exempelvis biomedicinsk analytiker, civilingenjör mot kemi, bioteknik eller biologi. Erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande men inget krav. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift. Som person är du en ansvarstagande, driven och lösningsorienterad lagspelare som har ett relationsskapande och positivt förhållningssätt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper i denna process. Arbetet som konsult på Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling.
Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet
För frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Mattias Adolfsson, via tfn 0733512725. Vi ser fram emot att höra från dig!
