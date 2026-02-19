Laboratorieansvarig till Circulose
Circulose AB / Laborantjobb / Sundsvall Visa alla laborantjobb i Sundsvall
2026-02-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Circulose AB i Sundsvall
Är du en kvalitetsmedveten person som vill leda laboratoriearbetet vid produktionsstarten av fabriken? Ta chansen och bli en del av Circulose spännande verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Circulose är ett textilåtervinningsföretag med en unik teknologi och en produkt -CIRCULOSE®, som framställs av 100 procent textilavfall, huvudsakligen bomull. Företagets mission är att leda övergången till cirkulärt mode genom att göra storskalig textilåtervinning tillgänglig
Om rollen
I rollen som laboratorieansvarig ansvarar du för att driva och utveckla laboratoriets dagliga arbete med fokus på effektiva och tillförlitliga analyser. Rollen är central för att säkerställa att provhantering, analysmetoder och rapportering fungerar effektivt och stödjer produktionens kvalitetsmål och utveckling. Laboratorieansvarig arbetar nära både drift och kvalitet för att bidra till stabila processer och kontinuerliga förbättringar.
Du leder en grupp bestående av laboranter och laboratorieingenjörer och har personalansvar för dessa, vilket innefattar arbetsledning, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du rapporterar till HSEQ-chefen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda laboratoriets dagliga verksamhet med fokus på kvalitet, struktur och effektivitet, samt planera och prioritera provflöden i samverkan med produktion och andra funktioner.
Säkerställa att analyser, provtagning och rapportering följer rutiner och metoder, samt att dokumentation, spårbarhet och ordning uppfyller interna krav och standarder.
Ansvara för laboratorieutrustning, inklusive kalibrering, underhåll och funktion samt delta i utveckling och implementering av nya analysmetoder tillsammans med R&D och produktion.
Bidra till laboratoriets skydd-, säkerhets- och kvalitetsarbete, inklusive avvikelsehantering, ISO-relaterade rutiner och förbättringsprojekt kopplade till kvalitet, process och laboratorieverksamhet.
Stötta produktionen med felsökning, processuppföljning och kvalitetskontroller.
Leda, utveckla och stötta medarbetarna, fördela arbete och främja kompetensutveckling inom teamet.
Den du är
För att lyckas i rollen tror vi att du har
Högskoleutbildning inom kemi, materialteknik, bioteknik eller motsvarande.
Minst 2-4 års erfarenhet av laboratoriearbete inom industri eller produktionsnära verksamhet.
Erfarenhet av kvalitetsstyrt laboratoriearbete och relevant standard så som ISO 9001
Praktisk vana av analysinstrument och laboratoriemetodik
God förståelse för provhantering, dokumentation och spårbarhet.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är drivande, kvalitetsmedveten och strukturerad, med stark ansvarskänsla. Du tar egna initiativ, arbetar lösningsorienterat och trivs med att driva arbetet framåt i en varierande och händelserik vardag. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör god kommunikations- och samarbetsförmåga avgörande.
Du har en naturlig nyfikenhet, ett förbättringsfokus och drivkraft att utveckla både arbetssätt och metoder - en person som vill göra skillnad och bidra till ett välfungerande och utvecklande laboratoriearbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du en unik möjlighet att leda laboratoriearbetet vid återstarten av produktionen samt forma ett engagerat team. Rollen ger både ansvar och frihet att påverka, och du blir en nyckelperson i ett spännande och innovativt företag i snabb tillväxt.
Är du redo för nästa steg i din karriär som laboratoriechef? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår spännande resa! Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 15 mars.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten! Kontakta Lisa Fagerström, rekryteringskonsult 076-8241789 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Circulose AB
(org.nr 559482-8732)
Ortviksvägen 80 (visa karta
)
856 33 SUNDSVALL Jobbnummer
9753247