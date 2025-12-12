Labbingenjör till Husqvarna AB
Är du tekniskt nyfiken, gillar praktiskt labbarbete och vill vara med och forma framtidens produkter? Hos Husqvarna får du kliva rakt in i hjärtat av utvecklingen av både batteri- och bensindrivna maskiner. Som labbingenjör blir du en central del av testverksamheten där idéer testas, data blir insikter och innovation tar fart på riktigt.
Arbetsuppgifter som Labbingenjör
Som labbingenjör på
Husqvarna blir du en nyckelperson i bolagets test- och verifieringsverksamhet.
Avdelningen arbetar med både batteri- och bensindrivna produkter och testar
allt från motorsågar och lövblåsare till avancerade batterisystem. Här får du
arbeta i en miljö där teknik, data, analys och praktiska tester möts i en
varierad och utmanande vardag.
Exempel på
arbetsuppgifter:
• Planera, genomföra och
dokumentera labbtester på handhållna produkter
• Sätta upp, kalibrera
och justera testriggar och mätutrustning
• Utföra mekaniska,
elektriska och funktionella tester i både labb och fält
• Analysera resultat och
ge återkoppling till R&D-, verifierings- och utvecklingsteam
• Delta i
förbättringsarbete kring metoder, processer och testmiljö
• Bidra till säker och
effektiv drift av labbet
I rollen som Labbingenjör söker vi dig
som har:
• Eftergymnasial
utbildning inom teknik, exempelvis maskin, elektronik, mekatronik eller
motsvarande
• Praktisk erfarenhet
från industri, test, labbarbete eller verkstad
• God förmåga att
hantera och förstå tekniska system och mätutrustning
• Goda kunskaper i
svenska och engelska
• Körkort B
Det är meriterande om
du har:
• Erfarenhet av testning
av maskiner eller produkter
• Erfarenhet av
batteriteknik eller förbränningsmotorer
• Vana av datainsamling,
mätningar eller testmetodik
• Erfarenhet från
produktutveckling eller elektrifierade system
Som person är du:
En driven och trygg
lagspelare som gillar att arbeta praktiskt och metodiskt. Du har ett genuint
teknikintresse och trivs i en roll där du får växla mellan labbmiljö,
problemlösning och samarbete med utvecklingsteam. Du är noggrann,
ansvarstagande och uppskattar att arbeta i ett team som delar kunskap, energi
och nyfikenhet. Vi ser gärna att du har ett intresse för att skruva och meka
med bilar/mopeder etc.
Om Husqvarna
Husqvarna är en
världsledande aktör inom skogs-, park- och trädgårdsprodukter. Företaget driver
utvecklingen av både bensin- och batteridrivna produkter och är en central
aktör i omställningen mot elektrifierade och hållbara lösningar. Hos Husqvarna
får du arbeta nära produktutvecklingen och vara en del av en organisation där
tekniken ständigt rör sig framåt.
Du erbjuds:
• Möjlighet att arbeta i ett tekniskt och utvecklingsnära
team
• En varierad roll med både praktiskt och analytiskt arbete
• Stora möjligheter att utvecklas inom test, mekanik, batteriteknik och
produktutveckling
• En arbetsplats med stolthet, kvalitet och teknisk innovationskraft
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att vara anställd genom oss på Framtiden och
arbeta som konsult på Husqvarna. Publiceringsdatum2025-12-12Anställningsvillkor
Startdatum: Januari 2026
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: Heltid
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
