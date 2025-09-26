Lab och Miljöchef
2025-09-26
Kubikenborg Aluminium AB är Sveriges enda producent av primäraluminium och är ett av de största industriföretagen i Sundsvall. Fabriken byggdes 1942 och vi har kapacitet att tillverka 130 000 ton aluminium per år. Slutprodukten som består av göt levereras till press och valsverk över hela Europa. Kubal har idag 460 anställda.
Vi söker en engagerad och erfaren Lab och Miljöchef som vill leda och utveckla vårt miljöarbete vid vår fabrik i Sundsvall.
Som Lab och Miljöchef kommer du att ha det övergripande ansvaret för att säkerställa att organisationen följer gällande miljölagstiftning och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Du kommer att utveckla och implementera miljöstrategier, följa upp miljömål och arbeta nära ledningen för att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla delar.
I rollen ingår att vara organisationens kontaktperson gentemot myndigheter och andra externa intressenter.
Du kommer att analysera miljöpåverkan, identifiera förbättringsområden och driva projekt för att minska organisationens miljöavtryck. Arbetet innebär även att följa upp och rapportera miljöprestanda samt att säkerställa att vi lever upp till certifieringar och standarder inom miljöområdet.
Vi ser att du har god kunskap om miljölagstiftning, erfarenhet av att arbeta med miljöledning och ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Du är en kommunikativ ledare som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Tjänsten innebär många kontaktytor, både internt och externt, och kräver därför god samarbetsförmåga och förmåga att driva förändringsarbete. Om du vill vara med och göra skillnad för miljön och bidra till en hållbar framtid är detta rollen för dig.
Nuvarande Lab och Miljöchef finns kvar för överlämning under en tid framöver.
Ansvarsområde:
• Utveckla och implementera miljöstrategier och handlingsplaner
• Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning och regler
• Följa upp och rapportera miljömål och miljöprestanda
• Stödja medarbetare i miljöfrågor
• Driva projekt för att minska miljöpåverkan
• Vara kontaktperson gentemot myndigheter och externa intressenter
• Ansvarig för att rapporter lämnas till myndigheter enligt krav
• Genomföra miljöanalyser och riskbedömningar
• Arbeta med miljöcertifieringar och standarder
• Identifiera och föreslå förbättringsåtgärder
• Delta i ledningsgruppens arbete kring hållbarhetsfrågor
Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom miljövetenskap, teknik eller liknande
• Flera års erfarenhet av miljöarbete och miljöledning
• God kunskap om miljölagstiftning och standarder
• Erfarenhet av projektledning
• Starkt engagemang för hållbar utveckling
• Goda kommunikations- och ledaregenskaper
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
• Erfarenhet av att arbeta med miljöcertifieringar, meriterande med erfarenhet inom ISO14001 och ASI ....
• Analytisk och lösningsorienterad
• Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Tjänsten rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.
Tjänstens omfattning avser heltid och på dagtid. Start efter överenskommelse.
Vi vill ha en alkohol och drogfri arbetsmiljö. Därför genomför vi ett alkohol- och drogtest vid nyanställning, samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
• Lab och Miljöchef Mats Swenson 060-166100
• VD Mats Andersson 060-166100
Fackliga företrädare:
Unionen, Peter Eliasson 073-988 5981peter.eliasson@kubal.se
Ledarna, Marcus Lansink 073-988 5888marcus.lansink@kubal.se
Din ansökan märkt "Lab och Miljöchef" skickas till jobb@kubal.se
så snart som möjligt, dock senast 2025-10-31
Vi behandlar ansökningarna löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
