Lab Engineer - Produktvalidering & Testutveckling
Professional Galaxy AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-03-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Lab Engineer - Produktvalidering & Testutveckling hos vår kund.
Om uppdraget
Som Lab Engineer kommer du att vara en nyckelresurs i produktutvecklingsprocessen. Du ansvarar för att designa, genomföra och vidareutveckla testuppställningar som säkerställer att prototyper uppfyller funktionella och prestandamässiga krav.
Du arbetar nära konstruktörer, utvecklare och testteam för att säkerställa att labbverksamheten är fullt integrerad med övergripande R&D-mål - både operativt och strategiskt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Designa, genomföra och optimera testuppställningar för mekaniska, elektriska och mjukvarubaserade system Säkerställa tillförlitlig produktvalidering genom robusta mätmetoder och strukturerad datainsamling Analysera och rapportera testresultat som underlag för kritiska designbeslut Felsöka och lösa komplexa tekniska utmaningar i tidiga prototypfaser Bidra till utveckling och förbättring av labbmiljö, verktyg och arbetssätt för ökad effektivitet och kvalitet Samarbeta med globala team och koordinera valideringsarbete över organisatoriska och geografiska gränser Bidra med tekniska insikter som stödjer långsiktig produkt- och teknikutveckling
Krav 5-9 års erfarenhet av tekniskt avancerad produktutveckling (nivå 3) Dokumenterad erfarenhet av arbete i miljöer där mekanik, elektronik och mjukvara integreras Stark praktisk kompetens inom testutveckling och uppbyggnad av avancerade testuppställningar Erfarenhet av att utveckla mätmetoder samt säkerställa hög datakvalitet och tillförlitlig analys Förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa komplexa tekniska problem Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i strukturerade R&D-miljöer God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med internationella team Förmåga att koppla labbaktiviteter till övergripande produkt- och affärsmål Drivkraft att kontinuerligt förbättra processer, verktyg och arbetssätt.
Placeringsort: Jönköping Arbetsmodell: På plats Sista anbudsdag: 2026-03-23 Svar önskas: 2027-03-30 Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7401313-1897822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Jönköping Centralstation (Buss) (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9802483