L&T söker Drifttekniker - Stockholm
Lassila & Tikanoja FM AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd

, Solna
, Danderyd
, Ekerö
, Upplands Väsby

Rollen som Drifttekniker innefattar främst felanmälan, planerat underhåll och skötsel av fastigheter. Vi erbjuder ett mycket varierande arbete med möjlighet att jobba med många olika typer av anläggningar t.ex. logistik, kommersiella och hyresfastigheter. I arbetet ingår planering av underhållsåtgärder, såväl som att hantera akut uppkomna situationer. Vi eftersträvar ständigt en minskad miljöpåverkan och resurseffektivisering hos våra kunder. Därför är drift och energioptimering något vi tror att du också känner stort engagemang för.
Hos oss kommer du ingå i vårt engagerade team som stöttar varandra för att nå våra mål. Dina insatser kommer att vara en viktig del i vår verksamhet och vi söker dig med serviceanda och affärsmässighet utöver din fastighetstekniska kunskap då du kommer arbeta i nära kontakt med våra kunder. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning i fastighetsteknik, minst 1.r års KY-utbildning eller annan arbetslivserfarenhet värderad av arbetsgivaren
• 2-3 års erfarenhet inom fastighetsteknik
• Erfarenhet av drift och servicearbete inom fastighet
• Behärska svenska väl, både i tal och skrift
• Datorvana
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av driftoptimering
• Styr- och reglerteknisk utbildning
• Erfarenhet inom el, ventilation, VVS, kyla eller liknande.
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och sprinkleranläggningar
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen som Drifttekniker ser vi att du är social, lyhörd samt kunnig och intresserad av teknik. Då detta är ett fritt och självständigt arbete ställer det krav på dig att vara ansvarstagande och flexibel. Du har ett lösningsorienterat synsätt i de problem som du ställs inför och är duktig på att slutföra dina uppgifter.
Utmaningen i denna roll blir att hålla det höga arbetstempot då vi jobbar med många fastigheter och arbetsorder, och åt andra sidan kunna planera strategiskt och göra vår kund extra nöjd. Du blir del av ett positivt gäng där du får stora möjligheter till egen utveckling!
Vidare har du ett strukturerat arbetssätt, god planeringsförmåga och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team där du bidrar till ett gott samarbete i gruppen. Som person är du även kommunikativ och förtroendeingivande med stort kundfokus. I din kontakt med kunder och kollegor representerar du L&T FM med din höga servicekänsla.
Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik.Enderberg@l-t.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb.

Lassila & Tikanoja FM AB (org.nr 556473-2260)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobbnummer 9455624
9455624