Kyrkvaktmästare/ Församlingshemsvärd 50%
Södertälje pastorat, Enhörna församling / Fastighetsskötarjobb / Södertälje Visa alla fastighetsskötarjobb i Södertälje
2025-09-17
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje pastorat, Enhörna församling i Södertälje
Södertälje pastorat, Enhörna församling
Svenska kyrkan i Södertälje pastorat består av tre församlingar (Södertälje, Östertälje och Enhörna församlingar) och har tillsammans drygt 100 anställda i kyrklig verksamhet, pastoratskansli och kyrkogårdsförvaltning.
Enhörna ligger naturskönt mellan Södertälje och Nykvarn. I församlingen finns två medeltida kyrkor och ett församlingshem.
Om tjänsten
Välkommen att bli en viktig kugge i vårt lilla arbetslag ute i Enhörna församling. Tjänsten som Kyrkvaktmästare och Församlingshemsvärd är varierande med fokus på att sköta om våra kyrkorum och församlingslokaler och tjänstgöra vid gudstjänster och kyrkliga handlingar samt att delta i övrig kyrklig verksamhet. Du kommer att möta människor i glädje och sorg och du håller kontakt med besökare med flera inför olika uppdrag, bokningar med mera. Tjänsten innebär regelbunden helgtjänstgöring och du behöver ha tillgång till körkort och egen bil då tjänstgöring sker i hela församlingen och i pastoratet.
Arbetsuppgifter:
- - Förbereda och tjänstgöra vid gudstjänster och kyrkliga handlingar mm.
- - Ansvara för lokalvård i kyrkorum och församlingslokaler.
- - Ansvara för löpande vård och underhåll av kyrkliga inventarier.
- - Inköp och administration för verksamhetsområdet.
- - Ge service, ta emot besökare, hantverkare mm.
- - Delta i övrig kyrklig verksamhet.
Därför söker vi nu dig som:
- - Har god samarbetsförmåga, är relationsskapande och serviceinriktad.
- - Har känsla för att skapa en trevlig och välkomnande miljö.
- - Trivs med att jobba självständigt och tillsammans med andra.
- - Har god organisations- och administrativ förmåga.
- - Har god datamognad.
Meriterande:
- - Erfarenhet av kyrklig tjänst och vård av kyrkliga inventarier.
- - Kyrkvaktmästarutbildning eller liknande.
Krav:
- - Körkort och tillgång till egen bil.
- - Medlemskap i Svenska kyrkan.
- - Minst gymnasieutbildning.
Övrigt:
- - För tjänsten behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
- - Intervjuer kan komma att ske löpande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/630". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje pastorat, Enhörna församling Kontakt
Maria Holmgren 0705400250 Jobbnummer
9512969