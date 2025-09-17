Kyrkoherde Rättvik
Norén & Lindholm AB / Chefsjobb / Rättvik Visa alla chefsjobb i Rättvik
2025-09-17
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Rättvik
, Mora
, Gagnef
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
En livsstil - inte bara ett jobb
Rättvik, vid sjön Siljan i hjärtat av Dalarna, utgör en central del av kommunens identitet med sina natursköna omgivningar och sitt rika kulturarv. Här möts historia, kultur och natur: kyrkbåtar, folkmusiktraditioner, konserter i Dalhalla, närhet till Stiftelsen Berget med retreatverksamhet samt den fina Stiftsgården.
Bygden rymmer ett rikt föreningsliv med starka idrottstraditioner, från bandy till ridning samtidigt som det erbjuds stilla naturupplevelser vid Siljan och i skogarna runtomkring.
Sommartid fylls Rättvik av bröllop och turister, medan året i övrigt präglas av ett levande samhälle med konserter, idrott, föreningsengagemang samt en varm gemenskap. Här finns bra skolor, närhet till arbetsmöjligheter samt en livsstil som ger balans mellan arbete och fritid med goda förbindelser till större orter som Mora, Falun och Borlänge.
Att vara kyrkoherde i Rättvik innebär att du blir en del av allt detta - i vardagen, i kulturen och i människors liv.
Uppdraget
Som kyrkoherde leder du pastoratets arbete andligt, organisatoriskt och strategiskt. Du blir en viktig röst i lokalsamhället och får möjlighet att sätta riktningen framåt.
Du får bland annat:
Leda och utveckla präster, medarbetare och chefer i pastoratet
Rekrytera och forma teamet med nya präster, diakoner samt nyckelroller
Utveckla diakoni samt barn- och ungdomsverksamhet
Vara en del av kulturen - i musiken, i föreningslivet, i mötet med människor
Företräda pastoratet i styrelsearbetet i de två bolagen för förskola och begravningsbyrå.
Du har HR, ekonomi och fastighet som stöd, vilket ger dig frihet att fokusera på ledarskap, vision samt församlingsutveckling
Vi söker dig
Du är prästvigd i Svenska kyrkan samt har erfarenhet av att leda och inspirera. Du är trygg i din tro, lyhörd i ditt ledarskap och vill vara en del av bygden, så väl på kontoret som i kulturen, föreningslivet samt människors vardag.
Vidare tror vi att du är en:
Ledare som får andra att växa och glänsa
Strateg med förmåga att omsätta visioner i handling
lyhörd och närvarande chef som bygger delaktighet
Person som kan skapa stabilitet och samtidigt utveckling
Närvarande kyrkoherde - både i organisationen och i lokalsamhället.
Välkommen till Rättvik
Här får du inte bara en tjänst, utan också en livsstil. Du möter en bygd med stolthet, tradition och framtidstro - där kultur, historia, musik, idrott, natur samt gemenskap vävs samman. Här får du vara med och forma vägen framåt.
Läs gärna mer om pastoratet här www.svenskakyrkan.se/rattvik
Din ansökan
Om du tror att du är den rätta personen för det här uppdraget, så registrerar du din ansökan, inklusive CV och personligt brev på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan, gärna så snart du kan. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Marie Lindholm hos Norén & Lindholm på 070 77 88 156 eller kyrkorådets ordförande Joanna Stridh tfn 070 521 18 63
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047), http://norenlindholm.se/ Arbetsplats
Norén & Lindholm Jobbnummer
9513660