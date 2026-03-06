Kyrkoherde
Vill du leda ett pastorat i nystart och vara med och bygga för framtiden?
Nu söker vi en kyrkoherde som med mod, värme och tydlighet vill ta ansvar för att utveckla kyrkans liv i Årjäng.
Kyrkoherden leder ett engagerat arbetslag på cirka 15 personer inom församlingsvårdande och stödjande verksamhet samt kyrkogårdschefen, vilken i sin tur personalansvar för ca. 20 personer inom begravningsverksamheten.
En bygd med hjärta och möjligheter
Årjäng är en levande gränsbygd med stark lokal identitet, företagsamhet och rikt föreningsliv. Här möts värmländsk värme och närheten till Norge. Årjäng ligger vid E18 mitt emellan Karlstad och Oslo - med goda pendlingsmöjligheter. Naturen är alltid nära: sjöar, skogar och öppna landskap ger livskvalitet och utrymme för både stillhet och aktivitet.
Människorna här är engagerade, jordnära och vana att hjälpas åt. Kulturen präglas av samarbete över gränser - både geografiska och mellan generationer. Årjäng har för andra året utsetts till Sveriges bästa kommun för ungdomar att bo och verka i. Kyrkan har en självklar plats i bygden och spelar en viktig roll i människors liv, likväl som det rika musik och kulturlivet, i såväl glädje som sorg.
Pastoratet omfattar flera kyrkor som bär en rik historia och är viktiga samlingsplatser i sina bygder. Tillsammans vill vi utveckla ett levande gudstjänstliv och en närvarande kyrka i hela pastoratet.
Arbetslaget är engagerat, erfaret och lojalt. Här finns vilja att tänka nytt, att samverka och att tillsammans forma hållbara arbetssätt. Under den kommande tiden kommer vi också att annonsera efter präst, diakon, musiker och förvaltningsadministratör som en del i att bygga och utveckla verksamheten framåt.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som kyrkoherde har du det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet, personal och ekonomi. Du leder, stödjer och inspirerar både anställda och ideella i arbetet med gudstjänster, själavård, diakoni, andra församlingstjänster samt administration.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leda och utveckla verksamheten och medarbetare, med ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.
- Skapa delaktighet och framtidstro
- Vara en pastoralt och teologiskt förankrad ledare, synlig i gudstjänster och kyrkliga handlingar.
- Delta i visions- och utvecklingsarbete tillsammans med kyrkoråd och andra förtroendevalda.
- Skapa förtroendefulla relationer och vara synlig och närvarande för medarbetare, ideella och församlingsbor.
- Värna om god arbetsmiljö och tydliga strukturer
Vi söker dig som:
- Är prästvigd inom Svenska kyrkan.
- Har kyrkoherdeutbildning (eller mångårig erfarenhet och godkännande av biskopen).
- Har god kännedom om Svenska kyrkans organisation, regelverk och beslutsprocesser.
- Har erfarenhet av budget- och ekonomistyrning.
- Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- Är trygg i ditt ledarskap med fokus på tydlighet, delegering och problemlösning. Du kan fatta beslut när det behövs men också skapa ett öppet och kreativt arbetsklimat.
- Har god förmåga att leda både i vardagen och i förändringsprocesser
Du har hjärta för både människor och struktur, och vill vara en närvarande herde i hela pastoratet.
Meriterande erfarenheter
- Meriterande är om du har erfarenhet från uppdrag som kyrkoherde, biträdande kyrkoherde eller som chef från någon annan yrkesroll.
- Leda verksamhetsförändringar eller utvecklingsarbete.
- Leda både ideella och anställda i samma verksamhet.
Övrig information
B-körkort samt tillgång till bil krävs för tjänsten.
Vi erbjuder
Möjlighet att leda i en tid av utveckling och nystart
Ett engagerat och lojalt arbetslag
Stöd från förtroendevalda
Bra personalförmåner, satsning på hälsofrämjande åtgärder, goda möjligheter till kompetensutveckling samt till flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv.
Möjlighet till boende i prästgården
Stöd i att hjälpa medföljande att hitta arbete i regionen.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Här finns goda förutsättningar att leva och verka - oavsett om du söker närhet till naturen eller småstadens gemenskap
Vill du vara med och bygga kyrka för framtiden i Årjäng? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
