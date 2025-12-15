Kyrkogårdsarbetare
2025-12-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vill du arbeta i en miljö där omsorg, respekt och hållbarhet står i centrum?
Svenska kyrkan Östersund söker nu två engagerad kyrkogårdsarbetare som vill bidra till att våra begravningsplatser är vackra, trygga och värdiga platser för minne och eftertanke.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som kyrkogårdsarbetare blir du en viktig del av vår enhet som ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av våra kyrkogårdar. Arbetsuppgifterna kan omfatta:
Gräsklippning, trimning och ogräsrensning
Plantering, beskärning och skötsel av växter och rabatter
Gravskötsel enligt avtal
Gravgrävning, urnborrning
Enklare anläggningsarbeten och renhållning
Snöröjning och halkbekämpning (vid behov)
Bemötande av besökare på ett professionellt och respektfullt sätt
Vi arbetar tillsammans i ett arbetslag, som hjälpas åt med de flesta uppgifter som förekommer under året. Totalt har vi två begravningsplatser att ta hand om samt skötsel och utomhusarbeten kring kyrkor och församlingshem. Vi arbetar utomhus oavsett väder.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete utomhus (Arbetet är fysiskt krävande och kräver god fysik)
Har ett gott bemötande och visar respekt för kyrkogårdens särskilda miljö
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i grupp
Har B-körkort
Har erfarenhet av grönyteskötsel, trädgårdsarbete eller liknande (meriterande)
Meriterande om du har grävmaskinskort, C-körkort, CE-körkort och körkort på truck/hjullastare inklusive maskinvana.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete i en vacker och rofylld miljö
Ett trevligt arbetslag med god gemenskap
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom grönyteskötsel och kyrkogårdsförvaltning
En arbetsplats där omsorg, kvalitet och människors integritet står i fokus
Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan, men du ska kunna dela och respektera kyrkans värdegrund och uppdrag. Anställningsvillkor
Tillsvidare (6 mån provanställning) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
https://svenskakyrkan.varbi.com/what:job/jobID:877950/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds församling
(org.nr 252002-4759), https://www.svenskakyrkan.se/ostersund/ledigajobb Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogårdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kyrkogårdsförvaltningen
Henric Hallberg henric.hallberg@svenskakyrkan.se 063-195036 Jobbnummer
