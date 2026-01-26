Kyrkogårdsarbetare 100%
2026-01-26
Två av våra trogna kyrkogårdsarbetare går i pension och vi söker nu deras ersättare med tillträde under första halvåret 2026.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Sankt Staffans församling har fem kyrkor med varsin kyrkogård: Brågarp, Nevishög, Kyrkheddinge, Esarp och Bjällerup. Intill Nevishögs kyrka finns kyrkogårdspersonalens personallokaler med verkstad och förråd och det är där du börjar och slutar dina arbetsdagar. Ditt uppdrag blir att sköta om och underhålla gravplatser och grönytor, andra markytor samt anläggningar som finns på kyrkogårdarna, att gräva grav samt att göra vissa mindre anläggningsarbeten på såväl gravplatser som andra kyrkogårdsytor. I dina arbetsuppgifter ingår även att ha beredskap (snö och halka) under vintermånaderna.
Vi söker dig som:
är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har förmåga att jobba såväl enskilt som i lag. Arbetet är ibland fysiskt krävande så god fysik är nödvändig.
har förmåga att möta människor i sorg.
har lätt att lyssna och har ett gott bemötande gentemot människor i din omgivning.
Kompetenskrav:
Utbildning inom trädgårds- och grönyteskötsel.
Tidigare erfarenhet inom kyrkogårdsskötsel är en merit!
Goda kunskaper i svenska.
Gärna god vana vid grönytemaskiner.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Eftersom församlingen även driver en förskola kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vill du veta mer?
Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkogårdschef Jonas Kristiansson, 0704-21 25 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ststaffan.ansokan@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S:T Staffans församling
(org.nr 252002-6168)
245 91 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
S:t Staffans församlings kyrkogårdsförvaltning Kontakt
Kyrkogårdschef
Jonas Kristiansson 0704-21 25 12 Jobbnummer
9704762