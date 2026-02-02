Kyrkogårds och fastighetschef
2026-02-02
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige
Grums pastorat söker Kyrkogårds- och fastighetschef
Grums pastorat består av Grums-, Ed-Borgviks- och Värmskogs församlingar.
Vi är totalt ca 9.000 invånare med ca 67% kyrkotillhöriga.
Vi söker dig som vill vara med och leda, samordna och utveckla arbetet med begravningsverksamheten, kyrkor och fastigheter.
Som kyrkogårds- och fastighetschef kommer du att:
Ha det övergripande ansvaret för begravningsverksamheten och fastigheterna i församlingen.
Verksamhetsansvar inom budgetram, resultat- och arbetsmiljöansvar.
Medlem i ledningsgrupp.
Du kommer att leda och ha medarbetaransvaret för personalen inom verksamhetsområdet.
Ansvara för beredningar och utredningar samt föredra ärenden som rör begravningsverksamheten. Sekreterare i kyrkogårdsutskottet.
Tjänsten rymmer även praktiska arbetsuppgifter.
Vara delaktig i att upprätta planer och dokumentation rörande fastigheter och kyrkogårdar inklusive uppföljning.
Samverka externt med branschorganisationer och myndigheter, göra upphandlingar och hantera entreprenörskontakter.
Upprätta ansökningar för exempel kyrkoantikvarisk ersättning, samt ansvara för kontakt med berörda instanser.
Förväntningar på dig
• Du har grundläggande kunskaper om budget, ekonomiska ramar, arbetsledning och arbetsmiljöfrågor.
• Du har någon form av arbetsledarerfarenhet och gärna genomgått arbetsledarutbildning.
• Erfarenhet av att planera, leda och följa upp löpande arbete.
• Viss juridisk kunskap och erfarenhet av förhandlingar, avtal inom kyrkogård och fastighetsfrågor är en merit.
• Erfarenhet av arbete inom Kyrkogårds-och fastighetsförvaltning är meriterande.
• B-körkort (meriterande med även C och E) och tillgång till egen bil är ett krav.
Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar och är medlem.
Uppplysningar om tjänsten lämnas av:
Madelene Stendahl, kyrkoherde, 0555-439 12
Ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk skickas till madelene.stendahl@svenskakyrkan.se
senast den 20 februari 2026.
Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden.
Tillsättningen sker under förutsättning av kyrkorådets beslut.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: madelene.stendahl@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums Pastorat
(org.nr 252003-9104)
För detta jobb krävs körkort.
Grums kyrkogårdsförvaltning
