Kvinnlig personlig assistent sökes ( vikarie)
2026-01-28
Vår uppdragsgivare söker en kvinnlig personlig assistent till hennes team
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till vår uppdragsgivare, som är en aktiv och social person med ett stort intresse för olika aktiviteter. Hon älskar att gå på bio, shoppa, fika och bara strosa runt på stan. Uppdragsgivaren deltar även i olika aktiviteter och söker därför en assistent som gillar att vara med på aktiviteter och som kan ta initiativ och vara påhittig.
Den vi söker:
Du är en kvinna mellan 25-45 år som har en positiv och initiativrik inställning.
Du talar obehindrat svenska då kommunikationen sker på svenska med uppdragsgivaren.
Du tycker om att delta i och hitta på olika aktiviteter.
Du har ett genuint intresse för att stödja och hjälpa andra i deras vardag.
Arbetstider:
Dag, kväll och natt (väntetid kan förekomma).
Flexibilitet och förmåga att hantera varierande arbetstider är viktigt.
Vi ser fram emot din ansökan och att höra mer om hur du skulle passa i vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se +46101550300 Jobbnummer
9710203