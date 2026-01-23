Kvinnlig personlig assistent i Haparanda sökes
2026-01-23
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
, Övertorneå
, Luleå
, Boden
, Piteå
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker personal till en ny kund. Kunden behöver stöd i de flesta vardagsmomenten. Efter som det är en ny kund innebär det att du får vara med starta upp verksamheten.
Inledningsvis är tjänsten förlagd till dag/kväll. Du som är med från start kommer ha möjlighet att påverka ditt schema.
Vi söker en person som är ansvarstagande, observanta och lösningsorienterad.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans är meriterande.
God svenska är ett krav.
För att passa i rollen är det viktigt att du även är lugn, ansvarstagande och lyhörd.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: heltid/deltid
Arbetstid: Varierande enligt överenskommelse
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Margreth Schefström (Verksamhetschef) margreth.schefstrom@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
