Kvartermästare
Försvarsmakten / Militärjobb / Skövde
2025-12-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Är Du yrkesofficer, arbetar Du med logistik eller söker Du en ny spännande utmaning? FMTIS Genomförandenhet Väst, GE Väst, söker nu en initiativtagande och lösningsorienterad Kvartermästare, KVM, med placering i Skövde eller Halmstad.
Om befattningen
Befattningen är placerad vid GE Västs Stabsavdelning vilken utgör enhetschefens ledningsstöd inom funktionerna personaltjänst, säkerhetstjänst, genomförande- ledning, logistisk och planering. Som Kvartermästare vid GE Väst får du möjlighet att planera, leda och följa upp den samlade logistiken för enhetens behov på de garnisoner enheten är verksam samt vid Försvarsmaktens anläggningar. Som stabsmedlem förväntas Du kunna stödja, främst inom egen funktion, övriga stabsmedlemmar och funktioner i alla konfliktnivåer. Det innebär att Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp. Kvartermästaren ska kunna leda eller delta i beredningar vid enheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Funktionsledning (planering, genomförande och uppföljning) av enhetens logistik (förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) omfattande bl.a.
o Uppföljning i PRIO och Lift
o Stöd till avdelningarnas logistikhandläggare
o Leda funktionsmöte Logistik'
• Materielplanering och behovssättning av enhetens krigs- och fredsmateriel'
• Deltagande i enhetens och förbandets krigsplanerings- och utvecklingsarbete.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el, mekanik, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Enhetens och förbandets geografiska spridning och de komplexa uppdragen medför regelbundna tjänsteresor inom och utom enhetens område.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningPubliceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Yrkesofficer (officer eller specialistofficer)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som har erfarenhet av logistik inom Försvarsmakten med viss förmåga i förkommande logistikstödsystem. Du har en god analytisk förmåga och kan både se detaljer och helhet. Du tar initiativ och agerar även vid begränsad information. Du ser hur logistiken både begränsar och skapar förutsättningar för enhetens pågående och planerade uppdrag och bidrar till önskat resultat både i planerings- och genomförandeskedet. Du har en god samarbetsförmåga, har lätt för att utrycka Din uppfattning, grundad i relevanta och sakliga argument, i både text och tal. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av logistik på bataljonsnivå (S4).
• Erfarenhet som kompanikvartermästare
• Kunskap om logistik på operativ/strategisk nivå.
• Erfarenhet av stödsystem PRIO logistiktransaktioner samt LIFT logistikmenykoder.Övrig information
Befattningsbenämning: Kvartermästare
Tillsvidareanställning som yrkesofficer
Arbetsort: Skövde/Halmstad (Observera att vi enbart söker en kvartermästare. Stationeringsort bestäms under rekryteringen)
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Christopher Pettersson. Anträffbar på telefon från den 7/1. För information om anställningsvillkor kontakta FMTIS-j1@mil.se
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
