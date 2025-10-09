Kvarnbyskolan söker två fantastiska speciallärare
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Kvarnbyskolans vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens.
Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek.
Vi söker två professionella, engagerade, erfarna, arbetsvilliga och trevliga speciallärare till vår fantastiska elev- och personalgrupp:
Speciallärare i matematik
Speciallärare med specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling
Här kommer du kunna vara med att forma och utveckla vår verksamhet till att bli den bästa för våra elever.
Vi tillämpar provanställning.
Din roll
Som speciallärare ansvarar du för att anpassa undervisningen för elever som behöver en tydliggörande pedagogik. Elevernas förutsättningar och behov styr insatserna. Ditt arbete tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på att varje individ ska lyckas.
I uppdraget förväntar vi oss att du: Arbetar med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser samt erbjuder särskilt stöd för enskilda elever och för elever i grupp. Du har vana att göra pedagogiska insatser i klassrummet för och med elever och vid behov möter enskilda elever utifrån ett motivationsuppdrag. Kritiskt och självständigt tar du initiativ till, analyserar och medverkar i förebyggande arbete och bidrar till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Speciallärare på Kvarnbyskolan gör kartläggningar av elevers kunskaper och studiesituation. Du genomför utredningar kring behov av särskilt stöd samt är ett stöd i utarbetandet och uppföljningen av åtgärdsprogram.
I samråd med skolans ämnesgrupper, arbetslag och elevhälsoteamet bidrar du till utveckling av undervisningen inom ditt ämne.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med speciallärarexamen inriktning matematik respektive språk-, läs- och skrivutveckling. Du har mycket goda kunskaper kring hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som speciallärare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Det är ett krav att fullständigt behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbyskolan Kontakt
Liza Lundgren liza.lundgren@edu.stockholm.se 08-50843613 Jobbnummer
9547914