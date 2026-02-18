kvalitetsutvecklare-Hemtjänst
A-Livara Hemtjänst AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Livara Hemtjänst AB i Göteborg
Vi söker dig som vill arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom hemtjänst och vara en drivande kraft i att utveckla vår verksamhet. Rollen är bred och praktisk - du arbetar både strategiskt och operativt med kvalitet, rutiner, utbildning och förbättringsarbete.
Du kommer ha en viktig roll i att stötta chefer och medarbetare samt säkerställa att Livra Hemtjänst arbetar strukturerat, tryggt och med hög kvalitet. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Planera, utveckla och följa upp verksamhetens kvalitetsarbete
• Ta fram, uppdatera och implementera rutiner och arbetssätt
• Identifiera förbättringsområden och föreslå åtgärder
• Planera och genomföra utbildningar för medarbetare
• Delta i och bidra till introduktion av nyanställda
• Stötta chefer och medarbetare i kvalitets- och utvecklingsfrågor
• Sammanställa underlag och rapporter till ledning
• Följa upp genomförda förbättringsåtgärder
Vi söker dig som har en akademisk examen med samhälls eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, gärna äldreomsorg eller hemtjänst, och har god kännedom samt uppdaterad kunskap om verksamhetens förutsättningar och arbetssätt.
Du är trygg i kvalitets- och utvecklingsfrågor och har god förståelse för regelverk och hur dessa tillämpas i praktiken. Tidigare erfarenhet av chef- eller ledaruppdrag inom äldreomsorg är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Strukturerad och analytisk
• Pedagogisk och trygg i att utbilda andra
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Självständig, initiativtagande och lösningsfokuserad
• Utvecklingsorienterad och engagerad
Mycket god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
• En central och utvecklande roll i verksamheten
• Möjlighet att påverka och forma kvalitetsarbetet
• Nära samarbete med ledning och medarbetare
• Ett meningsfullt arbete där kvalitet gör skillnadSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: livaraomsorg@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsutvecklare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Livara Hemtjänst AB
(org.nr 559169-6603), https://www.livara.se/
Byfogdegatan 6 C (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Livara Hemtjänst AB Kontakt
Dayana Abdul livaraomsorg@outlook.com 031-3204149 Jobbnummer
9750117