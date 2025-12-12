Kvalitetsutvecklare Täby kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Täby Visa alla administratörsjobb i Täby
2025-12-12
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om kommunen
Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Stab Utbildning i Täby kommun är en engagerad avdelning som arbetar nära alla skolformer - både kommunala och fristående. Vi ser till att våra beslut alltid är rättssäkra och likvärdiga. Hos oss möts professionalism och omtanke, med fokus på att göra skillnad för elever och skolor.
Stab Utbildning söker nu en kvalitetsutvecklare med fokus på gymnasie och vuxenutbildning. Du blir en del av en stab med cirka 20 engagerade kollegor där samarbete är nyckeln och arbetsgemenskapen präglas av omtanke, gott medarbetarskap och en stark känsla av kollegialitet.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som kvalitetsutvecklare ansvarar du tillsammans med två kollegor för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för alla skolformer i Täby kommun - från förskola till vuxenutbildning.
Ditt uppdrag innebär att utifrån ett tydligt årshjul regelbundet samla in, bearbeta och analysera enheters data och sedan sammanställa detta på huvudmannanivå. Med stöd i skollag, läroplaner och förordningar urskiljer du och bidrar med utvecklingsområden och utvecklingsbehov som sedan bearbetas vidare i organisationen för ökad måluppfyllelse.
Genom dessa grundläggande analyser och i nära dialog med verksamhetschefer och rektorer kring resultat och utvecklingsområden bidrar du till utveckling och förbättring av utbildningen för alla barn och elever i Täby kommun.
I detta arbete har samarbetar du ofta med andra funktioner på stab, som till exempel jurister, FOU- ansvarig kring likvärdig bedömning eller andra experter, allt utifrån uppgift och projekt.
En annan viktig del i ditt uppdrag är att skriftligen rapportera till nämnderna i kommunen och du rapporterar direkt till stabschef.
En del av ditt uppdrag är att hålla dig uppdaterad i skolutvecklingsfrågor och kommande reformer, samt hur dessa kan påverka huvudmannens arbete. Ditt uppdrag är här att förbereda och analysera vad huvudmannen behöver åtgärda eller fokusera på och bidra till det arbetet utifrån din funktion. Profil
Du är strukturerad och har en god analytisk förmåga där du kan hantera, sortera och analysera stora mängder data. Då du är en god samarbetspartner så skapar du ett gott arbetsklimat där man tar vara på varandras kompetens och tillsammans driver huvudmannens arbete framåt. Du för dialog och är en kollega som är kunnig och varm med god kännedom och erfarenhet av de regelverk som styr skolans verksamhet .
Din nyfikenhet och ditt intresse för skolfrågor gör att du följer utvecklingen inom skolområdet och håller dig uppdaterad om framtida förändringar.
Du har relevant akademisk examen och erfarenhet av att ha arbetat med utredande uppdrag på huvudmannanivå och gärna inom gymnasium och vuxenutbildning.
Du är van att arbeta i diverse digitala system, framför allt Stratsys.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork bemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Om rekryteringsprocessen:
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se). I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter:
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se). Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17717". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jenny Löfgren jenny.lofgren@clwork.se Jobbnummer
9640686