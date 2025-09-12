Kvalitetstekniker
2025-09-12
Specialplast i Gislaved söker en Tekniker inom kvalitet - som också inkluderar miljö och förbättringsarbete!
Företagsinformation
Specialplast har funnits i Gislaved sedan 1956 och vi har sysslat med svetsning i mjuka plaster och foliematerial sedan dess. Vi är ett företag med en stor utvecklingspassion och med en kunskapsnivå som vuxit fram tillsammans med de krävande kunder vi haft förmånen att få arbeta med. Vi levererar till stora så väl som små företag i den medicintekniska industrin. Vi arbetar även i utvecklingsprojekt och med konsulter som vi kan stötta från idé till tillverkad produkt. Då vi arbetar med livsavgörande produkter är kravställningen extremt hög. Sedan flera år är vi certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Genom åren har vi samlat på oss en bred kunskap inom logistik och inom vår grossistverksamhet importerar, lagerhåller och distribuerar vi till flera länder i norra Europa. I Daugavpils (Lettland) har vi ett helägt systerbolag (SIA Specialplast) som ger koncernen bredd och marknadsstyrka.
Tjänstebeskrivning
Du kommer att ingå i vårt kvalitetsteam som idag består av en kvalitetschef och en kvalitetstekniker. I din roll som kvalitetstekniker är du med och utvecklar/dokumentera både nya och gamla processer samt löpande hantera olika typer av material, kontroller, uppföljningar, frisläppningar och avvikelsehanteringar. Ditt proaktiva arbete motiverar medarbetarna i organisationen att öka sin medvetenhet kring produkt och process för att både bevara och förbättra vårt ledningssystem.
Dina arbetsuppgifter
Löpande hantering av materialflödet till/från olika avdelningar, vilket innebär:
• Mottagningskontroller /Frisläppningar.
• Materialhantering och produktionskontroller.
• Produktionsuppföljning/Batchprotokoll/Frisläppning.
• Löpande hantering av viss kalibrering och vår mätdonsförteckning.
• Löpande hantering av vår kemikalielista och dess säkerhetsdatablad samt vid behov ta fram och ha kontroll på miljödokumentation kring råmaterial/artiklar.
• Rapportera och hantera olika typer av avvikelser.
• Medverka till att vårt ledningssystem och dess dokumentation hålls uppdaterat.
• Ta fram/uppdatera produktionsunderlag i form av instruktioner/blanketter/ riskanalyser så att det stämmer mot verksamhet och kundkrav.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete. Gärna med en relevant utbildning i grunden. Du har kunskap om de grundläggande standarderna som ISO 9001 och ISO 14001. Viktigt att du behärskar svenska och engelska väl i såväl tal som skrift.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande, en "doer" och tar stort ägarskap över dina processer. Du planerar och utför ditt arbete självständigt på ett effektivt sätt med hög kvalitet. Du har ett förbättringstänk och att arbeta med processer/flöden är något som du brinner för. Du är strukturerad och noggrann med en teknisk och administrativ ådra. Det är även viktigt att du är en lagspelare och kommunikativ både i tal och skrift samt att du inte har några problem att samarbeta med olika funktioner och personer.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Specialplast med Junic AB och du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Urval och intervjuer med sökande sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
För frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072- 200 31 07.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Kontakt
Outi Mäkinen Fränberg 0722003107 Jobbnummer
9506131