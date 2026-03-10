Kvalitetssamordnare med ledningsansvar
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola. Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som kvalitetssamordnare med ledningsansvar har du en central roll i utbildningsförvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Du arbetar nära förvaltningschef, verksamhetschefer och rektorer och bidrar till att säkerställa en likvärdig och kvalitativ utbildning i kommunens verksamheter.
I rollen ansvarar du för att samordna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Det innebär att planera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheternas resultat samt stödja rektorer och verksamheter i deras utvecklingsarbete. Du arbetar också med framtagande och uppföljning av verksamhetsplaner utifrån kommunens strategiska mål.
Du leder och samordnar utvecklingsinsatser och nätverk inom utbildningsverksamheten, exempelvis nätverk för förskola, grundskola, fritidshem och förstelärare, på uppdrag av verksamheten.
En viktig del av uppdraget är att samordna förvaltningens arbete gentemot barn- och utbildningsnämnden. Du ansvarar för att ta fram och samordna tjänsteskrivelser, bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag. Du fungerar som sakkunnig i nämndprocessen och deltar vid behov i arbetsutskott och nämnd.
I tjänsten ingår även att genomföra utredningar, uppföljningar och granskningar, exempelvis i ärenden kopplade till Skolinspektionen, överklaganden och klagomål. Du följer upp kvalitet och resultat samt tar fram rapporter och underlag till beslut.
Du samordnar även arbetet med statsbidrag, inklusive ansökningar, uppföljning och redovisning i samarbete med barn- och utbildningschef och ekonom.
Vidare ansvarar du för att:
• samordna internkontroll enligt kommunens styrmodell
• bidra i arbetet med bokslut och verksamhetsplan
• samordna skoljuridiska frågor och vara ett stöd i juridiska ärenden
• genomföra tillsyn av externa verksamheter tillsammans med placeringssamordnare
• samordna nämndens årsagenda och kalendarium
• säkerställa förvaltningens arbete med arkivering, dokumenthantering och delegation enligt gällande regelverk
• omvärldsbevaka nya reformer och förändringar inom skolområdet och sprida information till rektorsgrupp och nämnd.
Rollen innebär också att vara ett strategiskt stöd till barn-och utbildningschefen i utvecklings- och styrningsfrågor.Kvalifikationer
Du har en pedagogisk utbildning gärna med kvalitetsinriktning.
Du kan det formella skolspråket, skapa ärenden till nämnd och svara till olika myndigheter
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
