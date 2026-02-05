Kvalitetssamordnare - Projektkvalitet
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som kvalitetssamordnare inom projektkvalitet driver och utvecklar du kvalitetsarbetet inom större projekt i vår organisation. Du stöttar projektledare och projektdeltagare i att definiera och implementera ett effektivt kvalitetsarbete i projekten. Du säkerställer att lessons learned tas tillvara och bidrar, när det är relevant, även till arbetet med risker och möjligheter.
I rollen ansvarar du för att:
* Definiera och upprätta kvalitetsplaner i relevanta projekt
* Följa upp kvaliteten i de projekt du arbetar i
* Supportera eller driva grundorsaksanalyser och hantering av avvikelser
* Arbeta med risk- och möjlighetsanalys inom projekten, vid behov
Resor till vår anläggning i Linköping förekommer i denna tjänst.
Vi söker dig som är social, kommunikativ och utåtriktad, med ett stort intresse för kvalitet och en god förmåga att samarbeta med människor på alla nivåer inom organisationen. Rollen innebär många kontaktytor och kräver därför god samarbetsförmåga.
Du är en problemlösare som är beredd att lägga ner den tid som krävs för att hitta hållbara lösningar, både självständigt och tillsammans med kollegor. Du är kundfokuserad och motiveras av att bidra till ökat affärsvärde.
Som person är du välorganiserad, systematisk och analytisk - egenskaper som är avgörande för att trivas och lyckas i rollen. Du har även förmågan att behålla ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
* Relevant utbildning och/eller motsvarande flerårig arbetslivserfarenhet
* Goda kunskaper inom kvalitet samt produktions- och/eller underhållsprocesser, alternativt arbete i större projekt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
* B-körkort, då resor till andra Saab-anläggningar förekommer
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete i större projekt
* Kunskap om luftvärdighetsregler och tillstånd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
